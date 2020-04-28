Правительство Польши намеревается арестовать активы «Газпрома» в ЕС в качестве своеобразной компенсации, которую польскому энергетическому концерну PGNiG присудил Стокгольмский арбитражный суд. Об этом в интервью местному еженедельнику Wprost сообщил замминистра государственных активов республики Януш Ковальский. В свою очередь официальный представитель швейцарского оператора морского газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил NEWS.ru, что компания «не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы организации, а значит, и на сам проект».

Ранее шведский суд рассмотрел жалобу Польши на цены за поставляемый в эту страну газ из РФ.

Примечательно, что замминистра в качестве примера вспомнил спор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», в ходе которого российская сторона, по словам Ковальского, отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что в результате всё-таки привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии.

Сейчас, когда у нас стоит вопрос, как взыскать с «Газпрома» свыше $1,5 млрд, которые были присуждены судом в пользу польской компании PGNiG в счёт переплаты за газ, то лучшим вариантом, по-моему, является именно такое жёсткое изъятие. Именно в этом направлении в настоящее время также следует и PGNiG, — заверил он.

Польский чиновник отметил, что «если русские не будут уважать право, то арест акций оператора Nord Stream 2 AG может привести к задержке реализации проекта „Северный поток — 2“».

Кроме того, Ковальский указал на то, что Варшаве не следует делать поблажки «Газпрому». Он отметил, что в Польше есть те, кто предлагает не спорить с россиянами, считая их надёжными поставщиками.

Лично я не считаю «Газпром» надёжным партнёром. На протяжении 20 лет отношений у нас происходили перебои с поставкой газа и прочие негативные ситуации, — сказал замминистра государственных активов.

В настоящее время «Газпром экспорт» изучает судебный иск в $1,5 млрд и полагает, что ещё рано делать какие-либо оценки сумм возможных выплат.

Global Look Press

По решению арбитража, формула цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, была изменена в сторону более рыночной. Новая контрактная стоимость, которая была установлена трибуналом, связана с поставками голубого топлива с ноября 2014 года (когда PGNiG подавала заявку на пересмотр цены контракта).

Как объяснила NEWS.ru исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС Тамара Сафонова, все договоры, которые судом Швеции признаны как нерыночные, подписывались уполномоченными представителями польской стороны и проходили все необходимые процедуры согласования.

Польша и Украина, пожалуй, самые агрессивные оппоненты продвижения российских энергетических проектов, именно поэтому Польшей выбран украинский, нелиберальный путь решения проблемы. Тамара Сафонова исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

России не привыкать

Напряжённость в отношениях между российским «Газпромом» и польским нефтегазовым концерном PGNiG обозначилась сразу после того, как началось строительство газопровода по Балтийскому морю. Особенно конфликт обострился в связи со строительством «Северного потока — 2».

Как считает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин, данный конфликт носит явно политический характер — польская сторона защищает интересы американских энергетических компаний, а не своих потребителей.

Ведь экономическая подоплёка заключается в том, что полякам не хочется терять валютные поступления за транзит газа. Польшу «вдохновило» то, что «Газпром» согласовал выплату долга Украине. Это решение Стокгольмского арбитражного суда также имеет политический «привкус», считают эксперты.

Сегодня PGNiG грозит, что не будет заключать контракт с «Газпромом» после 2022 года и переведёт свою энергетику на другое сырьё, будет использовать альтернативные источники поставки газа и т. д.

Но к чему это приведёт? Большинство энергогенерирующих мощностей в Польше создавалось до 1990 года, то есть с экономической помощью СССР. А следовательно, эти предприятия ориентировались на сырьё из Советского Союза. Можно использовать уголь, газ, мазут. Мазут — это продукт перегонки нефти, значит, надо будет закупать российскую нефть. КПД угля и торфа значительно ниже, чем у газа, следовательно, может возрасти стоимость электроэнергии. Альтернативные поставки — сланцевая нефть и газ — примерно такая же картина, только на транспортировку пойдут значительные средства. Сергей Кукушкин доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова

В свою очередь доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов предполагает, что «Газпром» может согласиться с решением Стокгольмского суда и выплатить $1,43 млрд польскому нефтегазовому концерну.

Однако, скорее всего, «Газпром» поступит иначе. Он уже подал иск на обжалование решения суда. Этот процесс может длиться долго, а именно до конца 2022 года. Полякам предстоит заключить новый контракт, потому что срок действия нынешнего заканчивается в 2022-м. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

Нужно понимать, что в будущем договоре может быть применена новая формула расчёта цены на газ, что позволит возместить «Газпрому» сегодняшние потери. Тогда полякам придётся или соглашаться с новыми условиями российского концерна, а следовательно, отозвать иск, или начать искать новых поставщиков, но тогда их уже ждёт другая цена.