Руспродсоюз ответил на призыв Путина нарастить выпуск продуктов питания

Российские производители готовы нарастить объёмы выпуска продуктов питания, мощности позволяют это сделать практически по всем категориям продовольственных товаров, рассказал NEWS.ru исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Он подчеркнул, что отечественные пищевые предприятия уже практиковали введение дополнительных смен сотрудников во время первого локдауна, когда население стало покупать еду про запас и спрос резко увеличился. Таким образом в организации прокомментировали призыв президента РФ Владимира Путина увеличить объём выпускаемого в стране продовольствия.

В Руспродсоюзе добавили, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей, но этих мер оказалось недостаточно для покрытия роста себестоимости выпуска продовольственных товаров, и иногда она распределяется не равномерно, что искажает конкуренцию.

Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоёв населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счёт помощи тем, кто остро в ней нуждается. Механизм прямых выплат апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии [COVID-19] и помог замедлить падение покупательской способности населения, — подчеркнул Востриков.

Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!», напомнил, что рост цен в РФ ускорился и это чувствительная для россиян проблема. По его мнению, для борьбы с этой проблемой необходимо действовать на опережение, убирая факторы, способствующие увеличению стоимости товаров.

Ранее отраслевые ассоциации производителей продуктов питания предрекли их подорожание из-за запуска в 2022 году так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП). Концепция РОП подразумевает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, что приведёт к увеличению себестоимости производства продукции.

РОП также предусматривается введение индексации ставки экосбора для предприятий, которые не возьмут на себя переработку. Себестоимость в этой ситуации может увеличиться в диапазоне от 1,8% до 25%.