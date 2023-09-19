В Российском зерновом союзе предупредили о проблемах с урожаем Глава РЗС Злючевский: цены на топливо ставят уборку урожая под угрозу

Фото: Axel Seidemann/dpa/Global Look Press

Уборочная и посевная кампании в России оказались под угрозой срыва из-за резкого подорожания дизельного топлива, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он подчеркнул, что двукратный рост цен на горючее ставит многие предприятия на грань банкротства.

Эксперт напомнил, что цена на солярку растет ежегодно во время сбора урожая, однако если обычно рост составляет до 10%, то в нынешнем году топливо подорожало в два раза.

Цена на дизель всегда растет, когда аграрии повышают на него спрос, но в этом году это нечто умопомрачительное — 80–100% составил рост. <...> У нас просто нет денег, — признался Злочевский.

По его словам, в условиях, когда Банк России поднял ключевую ставку, в бюджете оказалась не заложена компенсация сельхозпроизводителям по повышенной ключевой ставке. Как уточнил глава РЗС, если в сезоне 2021–2022 годов аграрии смогли накопить некий «жирок», то уже в сезоне 2022–2023 годов он «испарился».

По его словам, в этом году сбор урожая будет доведен до конца, однако засеивать территории на следующий год придется на оставшиеся деньги.

Сколько хватит на сев — не знаю. Будем делать по остаточному принципу: сколько денег будет — столько и посадим. И если наш рынок мы еще обеспечим, то на экспорт может не хватить, — заключил специалист.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рассказал, что экспорт продовольствия становится главным источником доходов федерального бюджета после нефти и газа. Он пояснил, что преимущественно Россия сейчас поставляет на рынок зерно и масличные культуры, основными покупателями которых являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.