В Российском зерновом союзе пока не прогнозируют рекордный экспорт пшеницы

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что говорить о рекорде по экспорту зерна в июне пока рано. Об этом он сказал в беседе с NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что зафиксированный сейчас всплеск по вывозу зерна является лишь компенсацией недовывоза, который наблюдался в последние месяцы. Экспортные затруднения были вызваны пандемией коронавируса.

По его словам, влияние на отгрузки также могло оказать снижение пошлины на экспорт пшеницы. В заключение специалист призвал судить о возможных рекордах не по месяцам, а по окончании посевного сезона.

Надо высчитывать не по месяцам, а по сезону, — подчеркнул Злочевский.

Напомним, за первую половину июня страна экспортировала 1,13 млн тонн зерна, включая 1,09 млн тонн пшеницы.

Ранее директор «Совэкона» Андрей Сизов заявил, что за месяц отгрузки могут достичь 2,7 млн тонн зерна, включая 2,4 млн тонн пшеницы. В таком случае показатель экспорта зерна за июнь может стать рекордным.