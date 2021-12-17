В банках оценили влияние повышения ЦБ ключевой ставки на доходы граждан

После повышения Центробанком ключевой ставки произойдёт увеличение доходности граждан по вкладам. Однако максимальный процент, скорее всего, в ближайшие месяцы не достигнет двузначных значений. Доходность по депозитам превысит 8% в начале 2022 года, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций, проведённого РИА Новости.

Для вкладчиков такое решение Центрального банка означает продолжение роста ставок по рублёвым вкладам и накопительным счетам в ближайшие 2-3 недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе девяти процентов годовых, но ещё до Нового года, с учётом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5 % и более, — сообщили в пресс-службе ВТБ.

По мнению директора казначейства «МТС банка» Елены Юдиной, особых изменений до конца года ждать не следует, рост затянется на пару месяцев. С такой позицией согласны в Совкомбанке. Его представитель, Михаил Васильев, сообщил, что в январе и феврале 2022-го доходность по депозитам будет повышаться, пиковый уровень составит 8,2-8,4%. В «Русском Стандарте» также ждут превышения 8%, а в «Хоум Кредите» не исключили рост до 9%.

Чтобы получить двузначную ставку по депозитам, нужно будет приобрести акции, считают в ВТБ.

В 2022 году средние ставки по рублёвым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8 % годовых, а максимальные значения с учётом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%, — сообщили в ВТБ.

Ранее Банк России повысил ставку до 8,5% годовых. Допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. На данный момент инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России: темпы роста потребительских цен в октябре — ноябре достигли максимума за последние шесть лет, а годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. В декабре также повысились инфляционные ожидания населения, обновив максимум за пять лет.