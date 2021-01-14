В России зафиксирован серьёзный рост стоимости поездок на такси

https://static.news.ru/photo/2750653a-5704-11eb-af3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Цены на такси в России значительно выросли, сообщили аналитики Bank of America (BofA).

Согласно их данным, в декабре 2020 года стоимость поездок у двух крупнейших российских онлайн-агрегаторов подскочила на 50–70%.

Как считают аналитики, рост цен в основном связан с восстановлением рынка. Количество клиентов в этот месяц увеличилось по сравнению с маем-июнем, когда многие работали удалённо.

Кроме того, поездки могли подорожать из-за сезонности. По словам экспертов, спрос на данную услугу всегда растёт к концу года.

Для анализа в BofA использовали средние значения в разное время по четырём дням недели в Москве, Петербурге, Самаре, Уфе, Воронеже и Ярославле, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что жители России стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это связано с рядом причин.