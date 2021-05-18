В России зафиксирован рекордный ввоз наличных евро

Банки России в марте ввезли в страну €997,7 млн. Такой показатель на 42% превышает февральский и является рекордным за год, говорится в статистике Центрального банка.
Кроме того, в указанный срок в страну были
Как уточняется, наращивание ввоза наличных евро началось ещё в феврале. Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин отметил, что финансовые организации ориентировались на клиентов, которые планировали поехать заграницу и воспользоваться иностранной валютой,
При этом в первый месяц весны кредитные организации вывезли из России $196,7 млн и €82,9 млн. В общей сложности вывоз иностранной валюты в марте составил $282,1 млн.
Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что объём срочных депозитов в рублях за год уменьшился на 12%, или на 2,19 трлн рублей.