В России выросла безработица

https://static.news.ru/photo/817ee476-b562-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/free-photos-242387

Уровень безработицы вырос в России за последние месяцы. Об этом в ходе обращения к гражданам заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что рост числа безработных в результате пандемии коронавируса стал на сегодняшний день самой острой проблемой в мире.

Пожалуй, самая острая проблема, практически во всех странах — это сокращение занятости, рост безработицы. Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас, — заявил президент.

Глава государства также отметил, что месяцы в период самоизоляции были сложными для граждан. При этом в обществе не было растерянности, так как все осознавали реальность угрозы. Тем не менее, последние три месяца, по словам Путина, резко изменили уклад жизни россиян.

С начала пандемии российский лидер выступал с обращениями к россиянам уже пять раз. Последнее состоялось 28 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин сообщил о том, что на территории всей страны появится режим самозанятых. Он будет введён с 1 июля 2020 года.