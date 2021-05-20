В России введут пошлины на экспорт сырой древесины

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство РФ впервые установило экспортные пошлины на отдельные виды грубо обработанной древесины. Как сообщили в кабмине, с 1 июля до конца текущего года в России вводятся 10-процентные пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. До этого — 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отсечка по уровню влажности позволяет отделить древесину, которая прошла камерную сушку и торгуется по более высоким ценам. Введение пошлин должно ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов и сдержать рост цен.

Ранее на внешних рынках и в России был зафиксирован дефицит древесины для строительства деревянных домов, из-за чего стоимость пиломатериалов выросла. Увеличение цен связано с мировым рынком. За рубежом цены на продукцию больше российских на 7–30% в зависимости от типа товаров.

Ассоциация деревянного домостроения поддержала временное ограничение экспорта древесины, а также сдерживание роста цен внутри страны. В письме к министру промышленности Денису Мантурову члены ассоциации предложили ввести ограничения, пока ситуация в Китае, Европе и США не будет стабилизирована.