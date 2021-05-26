В России вновь подорожали гречка и подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/cce7bcfa-be42-11eb-8077-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За неделю с 18 по 24 мая в России ускорился рост цен на гречку, подсолнечное масло, колбасу, картофель, капусту и морковь. Такие данные приводит Росстат.

По данным ведомства, рост цен на лук замедлился, а огурцы и помидоры подешевели.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная — на 7%, морковь — на 5,2%, картофель — на 3,8%, лук репчатый — на 2,5%, яблоки — на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры — на 3,5%, — говорится в сообщении Росстата.

Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране увеличилась на 0,5%, гречневой крупы — на 0,7%, колбасы варёной — на 0,6%. Яйца куриные по сравнению с предыдущей неделей подешевели на 2,3%. На 0,1% снизилась цена на молоко и рис.

Инфляция в период с 18 по 24 мая составила 0,2%, с начала этого месяца — 0,5%, с начала года — 3,2%

Ранее гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко сообщил, что во втором полугодии инфляция в России снизится до 4,2%, при этом годовой показатель не выйдет за пределы 5,5%. Он также оценил перспективы роста ВВП (внутренний валовой продукт) в России до 3% ежегодно, как и рассчитывает правительство. При этом Тищенко уверен, что достичь роста в 3% можно только при повышении доступности финансирования и увеличении инвестиций.