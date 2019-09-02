https://static.news.ru/photo/74e74a9c-ce0d-11e9-a24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний платёж россиян по потребительским кредитам в I полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» говорится, что «долговая нагрузка заёмщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам». Исключение составляет только ипотечное кредитование.

Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте, — говорится в исследовании.

По их подсчётам, в январе–июне текущего года средний платёж по потребительским кредитам увеличился на 17,4% — до 22,3 тысячи рублей, по товарным кредитам — на 12,3%, до 9,8 тысячи рублей, отмечает РИА Новости .

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что россияне для сбора детей в школу в среднем берут 20 тысяч рублей заёмных средств.