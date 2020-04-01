В России создали корпорацию морского приборостроения

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на самозанятых. Сейчас эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится в 23 субъектах РФ.

Как следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации, субъектам РФ предоставляется право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учётом...