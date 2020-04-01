Экономика

В России создали корпорацию морского приборостроения

19:53, 01 апреля 2020
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Несколько предприятий создали в России «Корпорацию морского приборостроения». Соответствующий указ был подписан лидером страны Владимиром Путиным.

В корпорацию вошли концерн «Калибр», «Агат», «Океанприбор», «Электроприбор» и ряд других. Её собственником будет выступать Российская Федерация.

NEWS.ru информировал ранее, что авиаконструкторы намерены виртуализировать процесс создания авиадвигателей к 2024 году. По их мнению, это упростит работу конструкторского бюро.

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