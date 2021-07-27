В России создадут аналог международного сервиса Booking

В правительстве России начали обсуждать идею по созданию собственной системы бронирования, которая станет аналогом международного сервиса Booking. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные проекта по развитию внутреннего туризма.

Отмечается, что крайний срок реализации концепции наступит в 2035 году. В план по развитию туризма в России войдут сразу несколько проектов, cреди которых — создание отечественного сервиса по бронированию номеров в отелях и гостиницах.

Запуск программы по развитию сельского туризма, детских военно-исторических лагерей, а также национальной системы по аналогии с cайтом Booking.com начнётся в IV квартале 2024 года. Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что в настоящее время проект потребует меньше затрат, чем пять лет назад.

Он также подчеркнул, что этот проект в дальнейшем полностью окупит себя из-за возросшего спроса россиян на пользование сервисами по бронированию на фоне локализации международных конкурентов. На рост заинтересованности граждан во внутреннем туризме, по его словам, также влияет продолжающееся распространение коронавирусной инфекции в мире.

В Ростуризме заявили, что план реализации стратегии находится в активной стадии проработки, а финальный вариант проект будет готов уже к концу лета. Согласно инициативе правительства, создание сервиса вкупе с другими нововведениями позволит увеличить оборот российской туристической индустрии почти в пять раз — с 3,2 до 16,3 трлн рублей.

Также предполагается существенный рост экспорта услуг и увеличение потока как отечеcтвенных, так и зарубежных инвестиций. Начиная с октября следующего года серверы и базы данных, используемые перевозчиками для организации внутренних перелётов, должны храниться в России.

Ранее эксперты назвали условия закрытия Крыма для туристов. Для этого, по словам руководителя пресс-службы Федерального агентства по туризму Станислава Солодкина, необходим соответствующий приказ президента РФ Владимира Путина. Он также отметил, что в этом году о закрытии туризма в Крыму «не может быть и речи».