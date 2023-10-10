В России сократят расходы на модернизацию поликлиник Госрасходы на модернизацию поликлиник и ФАПов сократят почти на 10% в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах федеральные власти в 2024 году потратят на 8,4 млрд рублей меньше, чем планировалось. В 2025 году — еще на 11,7 млрд рублей меньше, а в 2026 году на модернизацию и вовсе не планируют тратить средства федерального бюджета. Об этом стало известно NEWS.ru после ознакомления с правительственным проектом бюджета на 2024–2026 годы. В нем соответствующие траты заметно меньше, чем планировалось предыдущим законом о бюджете на 2023–2025 годы.

Уменьшаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. — NEWS.ru.). В 2024 году — на 8,4 млрд рублей, в 2025 году — на 11,7 млрд рублей, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Всего на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена в 2024 году в проекте бюджета предусмотрено 80,6 млрд рублей (против 90 млрд рублей, указанных ранее), в 2025 году — 121,5 млрд рублей (против 133,3 млрд рублей прежде). Таким образом, новый проект бюджета сокращает эти траты в следующем году на 9,3%, а еще через год — на 8,8% по сравнению с предыдущим законом о бюджете.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, на что еще власти урежут расходы.

Рассматривать проект бюджета на 2024-й и плановые периоды 2025–2026 годов в Госдуме начнут 16 октября, заявил ранее журналистам председатель бюджетного комитета нижней палаты Андрей Макаров. На первое заседание комитета придет лично министр финансов Антон Силуанов. Затем в октябре — ноябре пройдут три чтения в Госдуме, в рамках которых могут внести правки, а также заседание Совета Федерации. После этого закон подпишет президент.