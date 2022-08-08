В России снизилась средняя цена нового автомобиля «СберАвто»: летом средняя цена нового автомобиля в России снизилась до 2,3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость нового автомобиля в России в июне — июле этого года сократилась до 2,3 млн рублей. В мае она находилась на отметке 2,43 млн рублей. Такие данные исследования сервиса «СберАвто» приводит РИА Новости.

Средний чек на новые автомобили по итогам двух летних месяцев составил 2,3 млн рублей и 1,1 млн рублей — на автомобили с пробегом, — говорится в исследовании.

В мае эти показатели составляли 2,3 млн рублей и 1,15 млн рублей соответственно.

Самым дешёвым автомобилем, который был приобретён через сервис в начале лета, оказалась Kia Rio с пробегом — её стоимость составила 360 тысяч рублей. Самое дорогое купленное авто — Range Rover Sport 2020 года за 6 млн рублей.

Эксперты рекомендуют гражданам, желающим сэкономить на покупке автомобиля, обратить внимание на географию поиска и вывести её за пределы своего региона. В этом случае можно найти машину по более выгодной цене или в лучшей комплектации.

Особенно это касается вторичного рынка. При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки, — советуют специалисты.

Ранее сообщалось, что увеличение числа дорожных происшествий в летние месяцы связано с превышением скорости при съезде с загородных дорог, замедленной реакцией водителя из-за жары, а также вождением в нетрезвом виде. При этом пик ДТП приходится на август.