Названы причины увеличения числа ДТП летом ГИБДД МО: рост числа ДТП летом связан с жарой и вождением в нетрезвом виде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только за июнь 2022 года в Подмосковье произошло 359 ДТП, в результате которых погиб 61 человек. Увеличение числа дорожных происшествий в летние месяцы связано с превышением скорости при съезде с загородных дорог, замедленной реакцией водителя из-за жары, а также вождением в нетрезвом виде, пишут «Вести Подмосковья». При этом пик ДТП приходится на август, сообщили в издании с ссылкой на ГИБДД Московской области.

Именно скорость является основной причиной тяжких последствий при ДТП. Чем выше скорость, тем больше вероятность, что водитель своевременно не заметит препятствие на дороге, пешеходный переход или другой автомобиль. Риск потерять управление автомобилем на высокой скорости и «улететь в кювет» гораздо выше, — пояснил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики Александр Домбровский.

Чтобы снизить аварийность летом, необходимо быть предельно внимательным и осторожным на дороге. Психологи считают, что для лучшей концентрации стоит отказаться от прослушивания радио за рулем. В жару в машине легко перегреться, поэтому необходимо включать кондиционер и пить много воды, чтобы не допустить обезвоживания, которое является частой причиной заторможенной реакции.

3 августа в центре Москвы произошло ДТП с участием сына миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артемом. Его Mercedes столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате чего пострадало два человека, один из них — ребенок. Водитель иномарки не получил травм.