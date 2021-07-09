В России снимут запрет на торговлю «с грядки»

Проект об изменениях в регулировании деятельности фермерских хозяйств, в частности снятие запрета на торговлю «с грядки», может поступить в комитет Совфеда осенью. Об этом пишет «Парламентская газета».

Теперь граждане могут приобрести свежие фрукты и овощи, молочные товары напрямую от производителей, минуя посредников. Кроме того, снятие запрета поможет привлечь покупателей из других населённых пунктов.

Мы планируем внесение ряда изменений в федеральные законы, которые регулируют эту деятельность. Указанные изменения должны сократить затраты фермеров на логистику при перемещении и хранении продукции, а также на аренду торговых мест, — отметил член Совета Федерации Алексей Майоров.

Кроме того, возможная реализация программы по развитию сельских территорий может наконец решить накопившиеся проблемы, в том числе со временем обеспечить достойный уровень жизни на селе и привлечь молодых и квалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что покупатели продуктов столкнулись с двойной угрозой. Кроме роста цен на еду, стали увеличиваться расходы на транспортировку товаров. Основная причина подорожания поставок — это рост цен на топливо.