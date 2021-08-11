В России резко вырос спрос на алмазы

Российская компания АЛРОСА резко нарастила объёмы продаж алмазной продукции на фоне роста спроса в связи с нехваткой сырья. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что за семь месяцев текущего года продажи алмазного сырья компании выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составили $2,55 млрд. Помимо этого показатели 2021-го на 31% превысили цифры за январь — июль 2019-го.

Резкий спрос на продукцию в компании связали с возросшим интересом со стороны предприятий гранильного сектора. В мае — июне они столкнулись с дефицитом сырья, уточнили в АЛРОСА.

В свою очередь, интерес к алмазам наблюдается и в глобальном масштабе. Так, в США и Китае спрос на эту продукцию вырос 35% и 15% соответственно по сравнению с июлем 2019-го. Таким образом, данные показатели уже превысили докризисный уровень.

Ранее сообщалось о продаже крупнейшего бриллианта российской огранки за $14 млн. Сделка по продукту компании АЛРОСА прошла на акционе Christie's. Данный бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата, а его добыча прошла в 2016 году.