Крупнейший бриллиант российской огранки продали за $14 млн

https://static.news.ru/photo/29ec4360-b3be-11eb-af75-96000091f725_660.jpg Фото: alrosadiamond.ru

Крупнейший бриллиант в истории российской огранки компании АЛРОСА был продан на аукционе Christie's за $14 млн (более 1 млрд рублей). Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Данный бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата. Добыть его удалось в 2016 году, — говорится в сообщении Christie's.

Вес лота под названием The Spectacle составил 100,94 карата. Камень отличается своей чистотой — в нём нет ни единого внутреннего вкрапления. На его огранку ушло полтора года. По данным АЛРОСА, алмаз стал одним из самых крупных, найденных компанией в XXI веке.

Ранее компания АЛРОСА присвоила название первой российской вакцины «Спутник V» добытому в Якутии крупному алмазу. Найденный алмаз имеет размер 100,53 карата и форму уплощённого октаэдра. Цвет камня явно выраженный светло-жёлтый. По словам генерального директора компании Сергея Иванова, алмазы такого цвета и размера — настоящее чудо природы. Он заявил, что созданная российскими учёными вакцина тоже является чудом.