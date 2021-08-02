В России резко возросла выдача ипотеки

В первом полугодии российские банки выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом ковидного 2020-го. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ВТБ и заместитель руководителя розничного бизнеса Евгений Дячкин.

По его словам, на существенное увеличение выдачи ипотеки повлияло обновление программ господдержки на рынке недвижимости. Однако эксперт подчеркнул, что в дальнейшем ожидает снижения объёмов продаж ключевых игроков почти на четверть (25%) по сравнению с рекордными июньскими показателями.

По подсчётам аналитиков, в прошлом месяце российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму около 420 млрд рублей. При этом по итогам текущего года показатели могут достичь исторического максимума в 5 трлн рублей.

В ВТБ считают, что в настоящее время пользовательский спрос смещается в сторону семейной ипотеки, что обусловлено изменениями условий по госпрограмме. Теперь кредиты на недвижимость стали доступны родителям с одним ребёнком.

На данный момент такие ипотечные заявки компенсируют порядка 15% от общего числа по обновлённой господдержке. На сложившуюся тенденцию, в частности, повлиял сезонный фактор и период летних отпусков.

Ранее россиянам предсказали серьёзное ужесточение по выдаче ипотечных кредитов. По словам брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, российские банки станут тщательнее проверять кредитные истории потенциальных заёмщиков.