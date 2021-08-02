В России резко сократился ущерб от экономических преступлений

Ущерб от экономических преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года сократился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 142,6 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных Генпрокуратуры.

Отмечается, что урон от нечестной экономической деятельности в стране за январь-июнь оказался на 74,5 млн рублей, чем годом ранее. При этом продолжилась тенденция по увеличению общего массива преступлений экономической направленности.

В материале генпрокуратуры подразумевается, что их общее число возросло почти на 7 тысяч и в текущем году превысило отметку в 70 тысяч. В то же время, более трети совершённых преступлений относятся к махинациям в крупном и особо крупном размерах.

По итогам шести месяцев 2021 года специалисты зафиксировали рост в пределах 4% числа предварительно расследованных экономических нарушений, совершённых организованными группами лиц или преступными сообществами.

В общей сложности подобных манипуляций было насчитано порядка 4,7 тысяч. При этом их доля в совокупной структуре организованной преступности составила более трети от всего числа экономических преступлений — около 36%.

Ранее стало известно о задержании в Казани основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Подозреваемый останется под стражей в отделении местного СИЗО в течение ближайших нескольких месяцев — вплоть до 28 сентября 2021 года.

По данным прокуратуры, Доронин вместе с остальными фигурантами уголовного дела, личности которых до конца установить не удалось, с августа 2019 года по декабрь 2020-го активно привлекали денежные средства граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки. Отмечалось, что подельникам удалось забрать у вкладчиков не менее 80 млн рублей.