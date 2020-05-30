В России появятся три новые особые экономические зоны

https://static.news.ru/photo/c012d40c-a290-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин РФ утвердил создание трёх особых экономических зон с общим объёмом инвестиций резидентов более 35 млрд рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

Отмечается, что такие зоны будут созданы в Нижегородской и Саратовской областях и Республике Башкортостан. При этом их создание не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Общий объём инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 млрд рублей, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Нижегородской области и Республике Башкортостан будут располагаться новые экономические зоны промышленно-производственного типа «Кулибин» и «Алга». В Саратовской области на территории новой ОЭЗ технико-внедренческого типа будет размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения.

В Минэкономразвития сообщили, что сейчас в России функционирует 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более 760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира.

Как писал NEWS.ru, представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу создания в стране новых особых экономических зон (ОЭЗ) заявил, что существующее дробное деление является неэффективным, поэтому планируется объединить ряд ОЭЗ.