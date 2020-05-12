В России подешевел бензин Аи-92

https://static.news.ru/photo/c2a3cdfc-9453-11ea-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 4 по 8 мая 2020 года средние розничные цены на бензин марки Аи-92 на российской территории опустились на 4 копейки. Таким образом цена на этот вид топлива сейчас составляет 45,9 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего 92-й бензин подешевел в Северо-Кавказском федеральном округе. Там он потерял в цене 7 копеек, и стоит теперь 43 рублей за литр. На бирже средние цены за тонну бензина составили 40 тыс. 505 рублей. Это на 56 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 186 рублей — до 40 тыс. 815 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 больше всего подешевел в Южном федеральном округе — на 4 копейки и стоит сейчас 47,82 рубля за литр.

Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 41 тыс. 459 рублей за тонну, что на 660 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 540 рублей — до 42 тыс. 38 рублей, приводит данные ТАСС.

Авиационный керосин в аэропортах России за отчётный период снизился в цене на 691 рубль и составила 50 тыс. 797 рублей за тонну.

Система налогообложения в РФ работает таким образом, что цены на топливо на АЗС остаются стабильными несмотря на или очень высокие или очень низкие цены на нефть. Это становится возможным за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты — демпфера.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты сообщили о снижении цен на рис и гречку в России.