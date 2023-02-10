В России планируют возродить советское панельное домостроение Девелопер Шепель: стоимость квадратного метра в панельных домах может быть меньше на 15–30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство намерено возродить индустрию панельного домостроения в условиях резкого снижения спроса на ипотеку, сообщает журнал «Компания». Минстрой готовит программу строительства новых и реконструкции советских домостроительных комбинатов, на что планируется выделить 61 млрд рублей. Девелопер Алексей Шепель рассказал, что возрождение модульного домостроения позволит снизить стоимость квадратного метра в новом жилье на 15–30%. Экономия будет складываться из уменьшения расхода арматуры и цемента и меньшего, чем в случае с монолитными домами, числа задействованных на стройке рабочих.

При строительстве большого монолитного дома каждый день курсирует множество разнообразного транспорта и работают 200–300 человек, а тут хватит только панелевоза и бригады монтажников в 10–12 человек. Это снижает себестоимость квадрата коробки на 30–50%. При этом котлован, остекление, трубы, батареи, электрика стоят так же. Поэтому в итоге экономия составит 15–20%. Для покупателя разница в стоимости квадратного метра может составить от 15% до 30%, — объяснил Шепель.

Девелопер отметил преимущества модульного домостроения, такие как всепогодность и скорость монтажа, а также значительно более низкие затраты на производство. При этом проблем с качеством такого жилья, по его мнению, с нынешним уровнем технологического развития ожидать не стоит.

Архитектор Илья Заливухин уверен, что все жалобы на условия жизни в советских панельных домах будут актуальны и для новых построек. Он обратил внимание на минусы модульных домов, такие как недостаточная звукоизоляция и плохая теплоизоляция. Эксперт уточнил, что качество материалов в XXI веке не выросло до такого уровня, что современную многоэтажную панельную застройку можно будет назвать качественной.

Ранее представители риелторских компаний рассказали, что цены на вторичном рынке недвижимости в Москве снизятся на 10–15% до конца года. Причина этого заключается в большом количестве выставленных на продажу квартир и низком спросе из-за высоких ставок по ипотеке.