В России планируют производить лекарства по отечественным стандартам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские власти рассматривают введение приоритета использования в фармацевтике отечественных стандартных образцов. Эти стандарты российские производители используют для контроля качества серий лекарств, сообщает «Коммерсант».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в 2020 году. Поправки к нему еще не прошли первое чтение, но их рассмотрение запланировано в примерной программе на ноябрь. Сейчас большинство участников рынка продолжают применять продукцию фармакопей США и Европы, завозимую через третьи страны.

В марте после начала СВО официальные поставки стандартных фармакопей США и Европы в Россию прекратились. Поэтому Минпромторг решил ускорить разработку российской базы. Образцы жизненно важных лекарств должны появиться к концу 2024 года.

Ранее Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила ввести маркировку фармацевтических субстанций, из которых изготавливаются лекарственные препараты. Профильным ведомствам предлагается фиксировать движение субстанций в особой информационной системе, чтобы обеспечить контроль за их происхождением и предоставлять фармпроизводителям полный цикл преференции при госзакупках.