В России планируют изменить подходы к налогообложению бизнесменов, самостоятельно занимающихся своим предприятием через специализированные платформы, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта мера позволит возложить на сервисы агентские обязанности по уплате отчислений.
Опять же, насколько я знаю, идет законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определЕнные платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию, – сообщил Егоров.