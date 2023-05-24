В России планируют изменить подходы к налогообложению бизнесменов, самостоятельно занимающихся своим предприятием через специализированные платформы, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта мера позволит возложить на сервисы агентские обязанности по уплате отчислений.