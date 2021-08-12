В России озаботились массовым переходом на электрокары

К 2030 году доля электромобилей в России должна быть не менее 10% от общего числа машин. При этом к началу 2024-го в стране будет выпущено порядка 25 тысяч подобных отечественных автомобилей и построено 9 тысяч зарядных станций, сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную документацию к группе инициатив социально-экономического развития «Технологический рывок».

Отмечается, что общее число станций для подзарядки электрокаров к 2030 году должно достичь 72 тысяч, а количество водородных заправок — тысячи единиц. Также планируется создать испытательную базу для проведения работ по проектированию автомобилей с низким углеродным следом, а также выпускать российские водородные топливные элементы.

Подчёркивается, что общая стоимость вышеперечисленных инициатив обойдётся стране в 121,1 млрд рублей. Помимо этого, власти планируют с помощью беспилотников снизить на 15% себестоимость грузовых перевозок по трассе М-11, а также увеличить на 25% скорость коммерческого передвижения по ней.

Ранее в АвтоВАЗе рассказали, когда возьмутся за производство электрокаров. По словам руководителя пресс-центра корпорации Сергея Ильинского, массовый переход на подобные автомобили состоится, как только в стране установится устойчивый и экономически обоснованный спрос на такую продукцию.