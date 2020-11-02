В России оптовые цены на подсолнечное масло вновь обновили рекорд

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Оптовые цены в России на подсолнечное масло и подсолнечник снова обновили рекорды. Об этом сообщили в одной из компаний, которая специализируется на изучении аграрных рынков.

На прошлой неделе российский масличный рынок продолжил уверенно расти. Средние цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, укрепившись на 1,15 тыс. рублей — до 76,325 тыс. рублей за тонну. До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на который прибавили 275 рублей — до 31,825 тыс. рублей за тонну, — цитирует ТАСС заявление.

По данным аналитиков, экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли на $15 — до $985 за тонну на условиях FOB при поддержке более высоких цен на соевое и пальмовое масла в первой половине недели. В данное время рынок приближается к отметке в $1 тыс. за тонну. Если даже этот уровень и будет преодолён, то котировкам, скорее всего, не удастся закрепиться в этом районе. Обвальное падение цен на нефть, вероятно, в недалекой перспективе потянет за собой и мировые котировки на растительные масла.

Эксперты склонны считать, что дополнительным фактором поддержки рублевого рынка является новый виток девальвации рубля, курс которого доходил почти до 81 рубля за доллар против 76,3 рубля неделей ранее. Краткосрочно аналитики ждут роста рублевых цен на подсолнечник на фоне высоких цен на масло и дальнейшего оживления конкуренции между маслозаводами за сырьё.

Ранее NEWS.ru писал, что Минсельхоз России не ждёт дефицита подсолнечного масла на рынках страны и работает над выявлением фактов необоснованного повышения стоимости данного продукта. По данным ведомства, в 2020-м уровень самообеспеченности РФ растительным маслом составит 176,3%.