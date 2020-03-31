https://static.news.ru/photo/6766716c-73ef-11ea-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали потери Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования из-за эпидемии коронавинуса.

Как сообщает газета «Ведомости», при худшем сценарии доходы фондов должны были начать падать в марте. Общие потери могут составить около 2,3 триллиона рублей — это около трети от прошлогодних поступлений.

К сокращению доходов могут привести падение рубля и цен на нефть, а также введение карантинных ограничений.

Специалисты считают, что компенсировать потери необходимо за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как ранее писал NEWS.ru, две трети россиян в нынешней ситуации оказались без накоплений, при этом большинству жителей мегаполисов, у кого деньги в кубышке есть, хватит их в случае потери ежемесячных доходов максимум на полгода.