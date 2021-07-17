В России назвали самые «дорогие» вакансии для пенсионеров

Одна из самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста связана с медицинской сферой. Вакансия психиатра-нарколога в Санкт-Петербурге предполагает оклад до 250 тысяч рублей в месяц для пожилых граждан, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Для успешного прохождения собеседования от соискателя потребуется высшее профильное образование, а также действующий сертификат по специальности, навыки оказания первичной помощи пациентам в амбулаторных условиях. При этом данная вакансия предполагает ночные выезды.

На такую же зарплату сможет рассчитывать и начальник производства на мебельном предприятии в Москве. Отмечается, что работодатель отдаст предпочтение кандидатам со стажем работы от одного года, а также опытом изготовления изделий под заказ, высоким уровнем знаний процессов деревообработки и умением пользоваться измерительными инструментами.

На десять тысяч меньше сможет заработать за месяц повар в Норильске. Для полноценного выхода на работу кандидату потребуется среднее профильное образование, опыт работы от года, наличие действующей медицинской книжки, знание требований к качеству приготовления блюд и условий хранения продуктов.

Остальные вакансии уступают лидерам в среднем на 90 и более тысяч рублей. Так, геодезист на строительных объектах в Москве и Санкт-Петербурге сможет получать не более 150 тысяч рублей в месяц. Аналогичный доход предполагает и вакансия прораба дорожных работ в Хабаровском крае.

Свыше 100 тысяч рублей в месяц работодатели также готовы предложить кандидатам на должности портного по ремонту одежды в Москве. До 100 тысяч рублей сможет получить на руки автомеханик-автослесарь в Казани. Сотрудники сервиса «Работа.ру» изучили порядка трёх тысяч вакансий на пенсионном рынке труда.

Ранее сообщалось, что свыше половины россиян (56%) оказались недовольны уровнем своей зарплаты.