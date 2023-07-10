В России нашли рекордсмена по росту цены среди овощей Росстат зафиксировал рост цен на лук в российских магазинах до 73,3 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских магазинах наблюдается стремительный рост цен на лук, сообщает РБК, ссылаясь на Росстат. Сейчас его можно приобрести за 73,3 рубля, хотя в последние десять лет стоимость овоща составляла от 30 до 40 рублей.

Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже, — рассказали в издании.

Эксперты проанализировали данные Росстата с 2000 года и пришли к выводу, что цены на лук перешагнули отметку в 70 рублей впервые за всю историю ведения соответствующей статистики.

Хотя для лука сезонное подорожание является обычным явлением, в этом году ситуация усугубляется плохим урожаем в Центральной и Средней Азии, что стало следствием холодной зимы. Из-за сильных морозов запасы овощей на складах испортились. Дошло до того, что в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане запрещали экспорт лука, в том числе в Россию.

Ранее экономист Михаил Беляев спрогнозировал рост на 5–6% стоимости цен на самые ходовые продукты. Подорожание россияне могут ощутить уже в ближайшее время. Эксперт уверен, что в первую очередь поднимется цена на хлеб, молочную продукцию и растительное масло. Также возможно подорожание овощей, фруктов и гречки.