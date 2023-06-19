Экономист перечислил товары, которые подорожают в ближайшее время Экономист: хлеб и молоко в ближайшее время подорожают на 5-6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские покупатели в ближайшее время заметят постепенный рост цен на наиболее ходовые продукты на 5-6%, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. В комментарии NEWS.ru экономист предположил, что ценник, вероятно, в первую очередь поднимется на хлеб, молоко и растительное масло.

Так что цены расти будут, где-то на 5-6%, но происходить это будет не интенсивно, а постепенно. В первую очередь, стоит ожидать повышения цен на продукты питания, причем те, что пользуются наибольшим спросом, например, хлеб, молоко, растительное масло. Его аналогов у нас нет, так что, как бы не повышали цены на масло, его будут покупать, — говорит Беляев.

После, по словам финансиста, можно будет наблюдать повышение цен на гречку, овощи и фрукты, замены которым нет. Для оправдания продавцы используется любое условие, которое подвернется под руку, считает Беляев. Также экономист полагает, что вырастет стоимость автозапчастей и бензина.

Вырастут, возможно, цены на автозапчасти, все-таки авторынок у нас оживился, и, конечно, цены на бензин. На несколько процентов вырастут коммунальные услуги, это те группы товаров и услуг, которые предполагают инфляцию в первую очередь, — рассказал Беляев.

Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» повысит цены на свои продукты. Гамбургеры и чизбургеры подорожают с 26 июня на 5–8%.