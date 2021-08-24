В России намерены достичь договорённостей по климату уже в этом году

Россия надеется на достижение ключевых международных договорённостей на климатической конференции, которая пройдёт в Глазго в ноябре этого года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По его словам, достижение углеродной нейтральности
«Подчеркну: углеродная нейтральность — одна из целей устойчивого развития, а все цели надо достигать в балансе, оценивать, как они влияют на национальные интересы. Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой», — объяснил он.
В свою очередь климатические договорённости в Глазго станут своего рода фундаментом для достижения вышеперечисленных целей.
Ранее сообщалось, что в России связали углеродный налог ЕС с непреодолимыми барьерами. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что текущий вариант трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержит ряд признаков формирования барьеров в торговле, которые в дальнейшем сделают непреодолимым разрыв между развитыми и развивающимися странами.