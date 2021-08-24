В России намерены достичь договорённостей по климату уже в этом году

Россия надеется на достижение ключевых международных договорённостей на климатической конференции, которая пройдёт в Глазго в ноябре этого года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, достижение углеродной нейтральности является для страны ключевой задачей на ближайшее время. Она станет одной из целей устойчивого развития энергетического сектора России на текущее и следующее десятилетия. Однако при этом необходимо учитывать национальные экономические интересы страны, добиваясь необходимого уровня баланса между прибылью от природных ресурсов и темпов перехода к зелёной энергетике.

«Подчеркну: углеродная нейтральность — одна из целей устойчивого развития, а все цели надо достигать в балансе, оценивать, как они влияют на национальные интересы. Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой», — объяснил он.

В свою очередь климатические договорённости в Глазго станут своего рода фундаментом для достижения вышеперечисленных целей.

Ранее сообщалось, что в России связали углеродный налог ЕС с непреодолимыми барьерами. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что текущий вариант трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержит ряд признаков формирования барьеров в торговле, которые в дальнейшем сделают непреодолимым разрыв между развитыми и развивающимися странами.