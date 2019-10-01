https://static.news.ru/photo/e187de48-e418-11e9-9167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Публичных акционерных обществ (ПАО) с госучастием становится всё меньше — за 2,5 года их число сократилось почти вдвое. При этом на четверть выросло количество непубличных акционерных обществ (АО), акциями которых владеет государство.

По данным Росстата, в начале 2017 года государство владело около 1,8 тысячи ПАО и чуть более одной тысячи непубличных АО. Сейчас в госсобственности находится 944 ПАО и 1355 непубличных АО.

Как рассказала эксперт национальной юридической службы «Амулекс» Виктория Соколова, с 1 июля 2020 года ПАО обязаны проводить внутренний аудит и управлять рисками. По её мнению, публичные компании хотят перерегистрироваться в непубличные из-за обязательств по раскрытию информации и огромных штрафов за их неисполнение. Кроме того, это надёжный путь минимизации расходов, связанных с раскрытием информации, аудитом и другой нагрузкой, указала юрист.

При этом она добавила, что уменьшение числа ПАО с госучастием может быть связано с их ликвидацией или банкротством, сообщает РБК .

Ранее директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что сокращение числа госкомпаний связано с депрессией, плохой конъюнктурой и стагнацией экономики, писал News.ru.