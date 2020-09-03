В России увидели угрозу дефицита шампанского

https://static.news.ru/photo/8dea0160-ede2-11ea-b18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Урожай винограда в России в 2020 году упадёт на 25%, что может привести к дефициту шампанского. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на открытии третьего Столыпин-форума.

У виноградарства, как и у всего бизнеса, в этом году ситуация непростая. Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит, будет дефицит «выпивания», — рассказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, во время пандемии коронавирусной инфекции убытки российских предпринимателей во всех отраслях составили 36% от прибыли — примерно 1,5 трлн рублей. Титов подчеркнул, что государство помогло бизнесменам на чуть сопоставимую сумму, но поддержка была совокупной и затронула не только предпринимателей.

Бизнес на самоизоляцию не уходил, ни один предприниматель не мог позволить себе это, — отметил бизнес-омбудсмен.

Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 678 тысяч тонн. Это рекордный показатель с 1990 года. В сравнении с 2018 годом урожай прошлого года увеличился на 8%. Об этом заявили в Росстате.

Третий Столыпин-форум «Иммунная система мировой экономики» проходит с 3 по 4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме участвуют 200 спикеров из 40 стран мира. Ключевой дискуссией первого дня станет «обсуждение различных моделей укрепления иммунитета экономик в посткоронавирусном мире».

NEWS.ru писал, что Титов обратился к правительству с просьбой продлить меры господдержки бизнеса до конца 2021 года. По его мнению, если не оказать помощь предпринимателям, тогда в России может произойти всплеск банкротств предприятий, а также дальнейшее сжатие экономической активности.