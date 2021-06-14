В России могут подорожать книги

https://static.news.ru/photo/096d2918-cdab-11eb-8090-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подорожание бумаги в России может привести к повышению цен на книжную продукцию. Этим обеспокоен Российский книжный союз, соответствующее письмо его представители направили руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, пишет «Коммерсант».

Как уточняется, рост цен на переплётный картон с начала года составил 39%. Он вызван существенной нехваткой макулатуры, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Влияние также оказало падение курса рубля, поскольку оборудование для производства бумаги закупается в Европе.

Представители рынка отмечают, что если повышение цен продолжится, то стоимость российской бумаги сравняется с выпускаемой в Европе. По словам аналитика WhatWood Данила Парыгина, бумага и картон подорожали не только в России. Например, в США на фоне падения спроса на печатную продукцию было остановлено 10% производственных мощностей, что привело к установке более высоких цен на продукцию.

Ранее сообщалось, что в текущем году книги в России могут подорожать на 20%. Причина ожидаемого роста цен в дефиците офсетной бумаги, с которым издательства столкнулись в феврале.