Цены на книги в России могут резко вырасти

https://static.news.ru/photo/6174f558-8c9e-11eb-a0e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В текущем году книги в России могут подорожать на 20%. Причина ожидаемого роста цен в дефиците офсетной бумаги, с которым издательства столкнулись в феврале.

Предполагается, что пик дефицита придётся на начало лета. Некоторым книгоиздателям уже сейчас пришлось переносить выпуск ряда книг из-за нехватки бумаги, сообщает РБК.

Наряду с издательствами, от дефицита страдают производители товаров, для которых требуется бумажная или картонная упаковка. Участники рынка называют ситуацию беспрецедентной.

В начале текущего года импорт бумаги и картонных изделий в РФ снизился по сравнению с прошлогодним показателем на 14,5% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Отечественные изготовители объясняют дефицит бумаги резким ростом спроса на неё и нехваткой компонентов для производства.

Ранее NEWS.ru писал, что в этом году возможно серьёзное подорожание алкоголя. Так, цены на водку и пиво могут вырасти на 3%, а на отечественные вина — на 10–15%. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил это дефицитом сырья, так как в российском виноделии с некоторых пор запрещено использование импортных виноматериалов.