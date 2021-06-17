В России могут ограничить продажу иностранных товаров

https://static.news.ru/photo/1d8d8284-cff5-11eb-86bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минприроды предложило ограничить продажу иностранных товаров, данные о которых отсутствуют в государственной системе учёта отходов. Ведомство работает над соответствующей инициативой, сообщают «Известия».

Инициатива может начать действовать с 1 января 2024 года в рамках мусорной реформы. В таком случае таможенные органы и компании сами будут обязаны передавать информацию в систему учёта отходов.

Как уточняется, информационный ресурс будет содержать большой объём данных о рынке: реестр производителей товаров и их импортёров, список компаний-утилизаторов, а также отдельный реестр товаров и упаковки. Система будет анализировать данные автоматически.

Представитель Ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов заявил, что в таком случае речь идёт об ограничении предпринимательской деятельности, поскольку такое условие — это прямой барьер для доступа на рынок.

Ранее легковые автомобили, пожарные машины, грузовики и автомобили скорой помощи вошли в перечень иностранных товаров, которые нельзя закупать для государственных нужд.