В России могут ограничить продажу иностранных товаров

Минприроды предложило ограничить продажу иностранных товаров, данные о которых отсутствуют в государственной системе учёта отходов. Ведомство работает над соответствующей инициативой, сообщают «Известия».
Инициатива может
Как уточняется, информационный ресурс будет содержать большой объём данных о рынке: реестр производителей товаров и их импортёров, список компаний-утилизаторов, а также отдельный реестр товаров и упаковки. Система будет анализировать данные автоматически.
Представитель Ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов заявил, что в таком случае речь идёт об ограничении предпринимательской деятельности, поскольку такое условие — это прямой барьер для доступа на рынок.
Ранее легковые автомобили, пожарные машины, грузовики и автомобили скорой помощи вошли в перечень иностранных товаров, которые нельзя закупать для государственных нужд.