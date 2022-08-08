В России ликвидировали 19 теневых площадок по отмыванию денег «Известия»: Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, использовавшихся для отмывания денег. Такие данные содержатся в отчёте ведомства за 2021 год, их приводят «Известия». По итогам ликвидации площадок возбуждено 62 уголовных дела.

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги, — говорится в сообщении.

По информации издания, теневые площадки в прошлом годы являлись востребованным инструментом для функционирования теневой экономики, снабжая её неконтролируемой наличностью и получая международные трансферы в обход контроля государства. Общий объём операций составил порядка 30 млрд рублей.

По итогам ликвидации площадок было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около четырёх тысяч организаций и физических лиц, участвовавших в работе. Также сообщается о 49 организаторах, более 100 заказчиков и почти трёх тысячах технических специалистов.

Как пояснили в Росфинмониторинге, ликвидированные теневые площадки не являлись международными и действовали только на территории России, хотя некоторые из них предоставляли услуги по переводу денег за рубеж. Ликвидация теневых площадок значительно затруднила доступ к сектору незаконных финансовых услуг.