В России из-за пандемии резко сократилось число занятых в фитнес-индустрии

Пандемия коронавируса сильно ударила по российскому фитнес-рынку. Число занятых в этой индустрии сократилось почти в 1,5 раза. В течение 2020-2021 годов отрасль потеряла порядка 40% игроков. Кроме того, резко увеличилось число клиентов, желающих вернуть абонементы, сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

До пандемии в отрасли было задействовано 768 тысячи сотрудников. По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тысяч, а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тысячи специалистов, — сказала она.

По мнению Силиной, пандемический кризис оказал серьёзное влияние на фитнес-отрасль, которая «была совершенно не готова к таким испытаниям». Оборот рынка уменьшился со 167 млрд рублей в начале 2020 года до 125,25 млрд рублей в настоящее время.

По словам главы Национального фитнес-сообщества, сейчас большинство игроков рынка находятся в ситуации нулевой рентабельности. Многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы с помощью кредитов.

Кроме того, с начала года продажи абонементов упали на 65%. За возвратом денежных средств стали обращаться до 35% клиентов, что в десять раз больше, чем до пандемии. Силина отметила, что в следующем году фитнес-отрасли придётся адаптироваться под введение QR-кодов.

Ранее сообщалось, что крупные российские фитнес-клубы, переживающие кризис на фоне ужесточения антиковидных ограничительных мер, смогли договориться с владельцами недвижимости о снижении арендной платы. Теперь за размещение некоторых объектов спортиндустрии оплата будет на 10–20% ниже. При этом в бизнес-сообществе говорят о том, что «этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объёмов продаж».