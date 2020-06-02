В России хотят создать «социальное казначейство» для поддержки граждан

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России может появиться «социальное казначейство». Его предполагается использовать для предоставления мер социальной поддержки и содействия занятости, сказано в Общенациональном плане восстановления экономики.

Как сказано в документе, происходить это будет в беззаявительном порядке. Кроме того, в нём предусмотрена реализация электронного сертификата как механизма обеспечения граждан товарами, передаёт ТАСС.

Помимо прочего, заявлено повышение эффективности мер социальной поддержки, увеличение размера выплат, а также уточнение критериев и применение нового подхода при расчёте нуждаемости.

Также планируется новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособиям для граждан, имеющих детей. Запланирован и ряд других изменений.

Ранее NEWS.ru писал, что в России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов, которая отражена в проекте постановления Совета Федерации.