В России хотят создать «социальное казначейство» для поддержки граждан

В России может появиться «социальное казначейство». Его предполагается использовать для предоставления мер социальной поддержки и содействия занятости, сказано в Общенациональном плане восстановления экономики.
Как сказано в документе, происходить это будет в беззаявительном порядке. Кроме того, в нём предусмотрена реализация электронного сертификата как механизма обеспечения граждан товарами,
Помимо прочего, заявлено повышение эффективности мер социальной поддержки, увеличение размера выплат, а также уточнение критериев и применение нового подхода при расчёте нуждаемости.
Также планируется новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособиям для граждан, имеющих детей. Запланирован и ряд других изменений.
Ранее NEWS.ru писал, что в России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов, которая отражена в проекте постановления Совета Федерации.
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