В России цены на новостройки выросли на 6,2%

https://static.news.ru/photo/0ea1ceb6-f68d-11ea-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле — августе цены на новостройки выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки. Об этом говорится в отчёте Сбербанка.

Отмечается, что рост цен на 6,2% связан с реализацией программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%. 90% кредитов выданы именно по этой схеме.

Ключевой стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости, — цитирует «Ведомости» документ.

При этом отмечается, что в 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%. Больше 20% — в Подмосковье, Белгородской, Калининградской, Курской, Челябинской областях, Приморском крае и Хакасии. В Иркутской и Томской областях стоимость жилья в новостройках выросла на 38% и 36% соответственно. Рекордсменом стала Астраханская область (45%).

Однако, есть и регионы, где новое жильё подешевело. В частности, снижение стоимости произошло в девяти регионах, в том числе в Курганской (-58%), Костромской (-45%) и Новгородской (-17%) областях, а также в Якутии (-34%) и Марий Эл (-13%).

Как писал NEWS.ru, по предварительной оценке «ДОМ.РФ» и Frank RG, в январе — июле 2020-го было выдано 740 тысяч ипотечных кредитов на 1,78 трлн рублей. Это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года в количественном выражении и на 20% — в денежном. Только в июле россияне набрали 140 тысяч ипотечных кредитов на 340 млрд рублей. Прирост выдачи по отношению к июлю 2019-го составил 40% в количественном и 53% — в денежном выражении.