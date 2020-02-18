https://static.news.ru/photo/722e218a-5289-11ea-806f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Санкции США против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading являются произволом. Компания никогда не занималась противозаконной деятельностью, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

За этим решением не стоят никакие доказательства, это абсолютный произвол, — цитирует его ТАСС.

Леонтьев добавил, что «Роснефть» и её подразделения действуют строго в рамках международного права и, как неоднократно утверждал американский регулятор, даже не нарушали санкционные режимы.

Ранее NEWS.ru привел слова госсекретаря США Майкл Помпео о том, что санкции в отношении компании Rosneft Trading, которой владеет Россия, помешают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходить рестрикции США против нефтяного сектора этой страны.