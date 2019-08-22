https://static.news.ru/photo/46d04e14-c503-11e9-a296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал предложение Минфина о повышении НДПИ на нефть и введении НДПИ на попутный нефтяной газ для компенсации льгот Приобскому месторождению троллингом.

Он добавил, что у ведомства не осталось содержательных аргументов, передаёт РБК .

Ранее появилась информация о том, что Минфин может увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

23 июля глава государства потребовал ввести мораторий на новые варианты господдержки разработки нефтяных месторождений. Действовать он должен до тех пор, пока правительство не завершит инвентаризацию запасов. News.ru поговорил с экспертами и выяснил, как это отразится на нефтяниках.