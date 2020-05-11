В РФ создали систему отслеживания противоэпидемиологических мер

https://static.news.ru/photo/746df906-9420-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Visitech совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) создала систему отслеживания в реальном времени противоэпидемиологических мер на производстве. Решение «АнтиПандемия» включает в себя общий мониторинг на основе геопозиционирования, электронных наряд-пропусков и видеоаналитики.

Наше решение может успешно применяться на любых объектах с большим количеством рабочих, где важно в автоматическом режиме контролировать безопасность производства, — приводятся слова гендиректора компании Рустама Миланова.

В частности, система позволяет контролировать соблюдение работниками социальной дистанции с точностью до 50 сантиметров, отслеживает ношение масок и респираторов и измеряет температуру сотрудников.

Оператор автоматически получает всю информацию о нарушениях.

… такая система поможет отследить всю историю перемещений и социальных контактов заболевшего сотрудника, что позволит вовремя начать профилактические мероприятия и минимизировать распространение болезни в коллективе, — отметил Миланов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране заявил о необходимости создания условий для восстановления работы базовых предприятий с 12 мая.