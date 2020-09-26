В РФ цены на подсолнечное масло резко растут

https://static.news.ru/photo/81164a92-014d-11eb-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ с августа 2020 года взлетели на 35% и 22%, до 30,34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рекорды стоимости обновляются из-за слабого рубля, активной торговли на мировых рынках растительных масел и плохих прогнозов нового урожая подсолнечника.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что российское масло в мире становится слишком дорогим. В такой ситуации крупные импортёры могут начать менять поставщиков.

Некоторые из экспертов, опрошенных изданием, считают, что цены достигли потолка и «начинается откат». Однако на рынке в ближайшее время ожидают продолжения роста.

Неблагоприятные погодные условия, особенно на юге страны, привели к тому, что урожай подсолнечника может сократиться на 23%, до 11,8 млн тонн год к году. В России в прошлом году, когда собрали 15,4 млн тонн подсолнечника, был установлен абсолютный рекорд. В 2020 году переработчики активно повышают закупочные цены на сырьё ещё с середины сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прокомментировала сообщения о возможном подорожании подсолнечного масла в России. В пресс-службе ведомства отметили, что не видят причин для значительного роста цен на этот продукт. Замруководителя службы Павел Заборщиков заметил, что нынешний баланс производства и потребления подсолнечного масла не даёт оснований ожидать дефицита.