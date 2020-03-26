Центробанк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Об этом говорится в информационном письме, которое регулятор разослал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также страховым компаниям.
Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жильё заёмщика и членов его семьи.
Также ЦБ указывает, что подтверждённое заражение COVID-19 может быть причиной для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребкредита и отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за неисполнение обязательств по договору.
При этом страховым компаниям Центральный банк также порекомендовал идти навстречу и страхователю с подтверждённым заболеванием в случае, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платёжные обязательства страховщику.
Кроме того, если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтверждённым заражением COVID-19, — указано в сообщении регулятора.
Вдогонку к письму Центробанка и президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для тех граждан, кто вследствие пандемии COVID-19 попал в тяжёлую жизненную ситуацию.
Лидер РФ в обращении к россиянам пояснил, что если человек оказался в сложном положении, когда его месячный доход резко сократился — более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.
Разумеется, без всяких штрафных санкций, — подчеркнул Путин.
Кстати, аккурат к Пасхе миллиардер Олег Дерипаска обрушился с критикой политики Центробанка РФ за временный характер прощения процентов по кредитам для заболевших новым коронавирусом. Он назвал его «издевательским», а своё откровенное мнение опубликовал в личном Telegram-канале.
Надо сказать, что некоторые крупные российские банки уже заявили, что готовы пойти навстречу не только заболевшим пневмонией нового типа, но и тем, чьё финансовое положение пострадало из-за карантинных мер и эпидемии в целом. Однако все случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке, предупредили общественность банкиры.
Цинизм и безграмотность?
Читая подобные рекомендации ЦБ, хочется разобраться, кто настолько некомпетентен — руководство Банка России или люди, которые составляют пресс-релизы, источает свой скепсис эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Во-первых, стоит напомнить деятелям ЦБ о различиях между реструктуризацией и рефинансированием. Рефинансирование — это перекредитование по более низкой ставке, то есть фактически закрытие одного кредита другим с выгодой для заёмщика. Реструктуризация — последний шаг перед банкротством. То есть если у клиента из-за потери работы из-за пандемии или заражения пропали источники доходов, то ЦБ рекомендует реструктуризировать его кредит? Цинизму и, мягко говоря, некорректности суждений нет предела.
С этой стороны, добавляет он, прослеживается связь между заявлением Путина о предоставлении гражданам, попавшим в сложную ситуацию, кредитных каникул и заявлениями ЦБ. Получается, президенту приходится исправлять ошибки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Менее придирчив аналитик компании Xcritical и эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. По его суждению, предложение Банка России представляется «вполне логичным и даже верным». Более того, он напоминает, что в России относительно недавно был принят закон об ипотечных каникулах, который предусматривает предоставление россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, каникул сроком на шесть месяцев.
Вирусный кризис стал своего рода «моментом истины» для этого закона. Предложение Банка России, по сути, развивает идею этого закона — регулятор исходит из того, что вирусный кризис и стал сложной жизненной ситуацией для ипотечных заёмщиков.
Ян Арт сообщил о том, что, в свою очередь, комитет Госдумы по финансовому рынку уже заявил о своём намерении взять процедуры предоставления ипотечных каникул под надлежащий контроль.
«Ждём реальных мер»
Алексей Кричевский радикален: он находит позицию ЦБ «лицемерием» и полагает, что на самом деле «регулятор не станет компенсировать заёмщикам ни одного рубля из кредитов, которые они не смогут выплачивать из-за пандемии».
За историю современной России не было ни одного случая, когда государство приходило на помощь гражданам и бизнесу в момент всеобщей паники и страха непонимания. На сегодня не видно ни одной причины рассчитывать на кого-то, кроме себя.
И мотивирует это гораздо меньшее число людей, чем пугает, подчёркивает эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
С ним солидарен профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Он не сомневается, что ЦБ РФ «любит апеллировать к ожиданиям, но вряд ли число заболевших сравняется с количеством людей, потерявших доход по не зависящим от этих людей обстоятельствам».
Он более чем уверен в том, что «если Центробанк включится в борьбу с коронавирусом, то финансовый коллапс на рынке потребительского кредитования нам будет гарантирован».
Поэтому ждём реальных мер поддержки со стороны ЦБ РФ как для банков, так и для кредиторов, а не просто сухих рекомендаций.
Алексей Кричевский предлагает на этом фоне вспомнить 2014 год, когда Центральный банк рекомендовал российским банкам фиксировать курс по валютной ипотеке на уровне 39 рублей.
Стоит напоминать, в каком тоне эта рекомендация была проигнорирована? — акцентирует он.
Правда, Ян Арт всё же не столь категоричен. Он отмечает, что «аналогичная практика во многих странах применялась, и именно в таком варианте — не отмены, не списания кредитов, а предоставления каникул — например, в США». И там это в конечном счёте делу помогло, подытожил специалист.
Поживём — увидим.
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