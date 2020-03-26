Центробанк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Об этом говорится в информационном письме, которое регулятор разослал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также страховым компаниям.

Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жильё заёмщика и членов его семьи.

Также ЦБ указывает, что подтверждённое заражение COVID-19 может быть причиной для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребкредита и отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за неисполнение обязательств по договору.

При этом страховым компаниям Центральный банк также порекомендовал идти навстречу и страхователю с подтверждённым заболеванием в случае, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платёжные обязательства страховщику.

Кроме того, если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтверждённым заражением COVID-19, — указано в сообщении регулятора.

Вдогонку к письму Центробанка и президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для тех граждан, кто вследствие пандемии COVID-19 попал в тяжёлую жизненную ситуацию.

Лидер РФ в обращении к россиянам пояснил, что если человек оказался в сложном положении, когда его месячный доход резко сократился — более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.

Разумеется, без всяких штрафных санкций, — подчеркнул Путин.

Кстати, аккурат к Пасхе миллиардер Олег Дерипаска обрушился с критикой политики Центробанка РФ за временный характер прощения процентов по кредитам для заболевших новым коронавирусом. Он назвал его «издевательским», а своё откровенное мнение опубликовал в личном Telegram-канале.

Надо сказать, что некоторые крупные российские банки уже заявили, что готовы пойти навстречу не только заболевшим пневмонией нового типа, но и тем, чьё финансовое положение пострадало из-за карантинных мер и эпидемии в целом. Однако все случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке, предупредили общественность банкиры.

Цинизм и безграмотность?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Читая подобные рекомендации ЦБ, хочется разобраться, кто настолько некомпетентен — руководство Банка России или люди, которые составляют пресс-релизы, источает свой скепсис эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Во-первых, стоит напомнить деятелям ЦБ о различиях между реструктуризацией и рефинансированием. Рефинансирование — это перекредитование по более низкой ставке, то есть фактически закрытие одного кредита другим с выгодой для заёмщика. Реструктуризация — последний шаг перед банкротством. То есть если у клиента из-за потери работы из-за пандемии или заражения пропали источники доходов, то ЦБ рекомендует реструктуризировать его кредит? Цинизму и, мягко говоря, некорректности суждений нет предела. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

С этой стороны, добавляет он, прослеживается связь между заявлением Путина о предоставлении гражданам, попавшим в сложную ситуацию, кредитных каникул и заявлениями ЦБ. Получается, президенту приходится исправлять ошибки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Менее придирчив аналитик компании Xcritical и эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. По его суждению, предложение Банка России представляется «вполне логичным и даже верным». Более того, он напоминает, что в России относительно недавно был принят закон об ипотечных каникулах, который предусматривает предоставление россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, каникул сроком на шесть месяцев.

Вирусный кризис стал своего рода «моментом истины» для этого закона. Предложение Банка России, по сути, развивает идею этого закона — регулятор исходит из того, что вирусный кризис и стал сложной жизненной ситуацией для ипотечных заёмщиков. Ян Арт эксперт комитета Госдумы по финрынку и компании XCritical эксперт комитета Госдумы по финрынку и компании XCritical

Ян Арт сообщил о том, что, в свою очередь, комитет Госдумы по финансовому рынку уже заявил о своём намерении взять процедуры предоставления ипотечных каникул под надлежащий контроль.

«Ждём реальных мер»

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Алексей Кричевский радикален: он находит позицию ЦБ «лицемерием» и полагает, что на самом деле «регулятор не станет компенсировать заёмщикам ни одного рубля из кредитов, которые они не смогут выплачивать из-за пандемии».

За историю современной России не было ни одного случая, когда государство приходило на помощь гражданам и бизнесу в момент всеобщей паники и страха непонимания. На сегодня не видно ни одной причины рассчитывать на кого-то, кроме себя. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

И мотивирует это гораздо меньшее число людей, чем пугает, подчёркивает эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

С ним солидарен профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Он не сомневается, что ЦБ РФ «любит апеллировать к ожиданиям, но вряд ли число заболевших сравняется с количеством людей, потерявших доход по не зависящим от этих людей обстоятельствам».

Он более чем уверен в том, что «если Центробанк включится в борьбу с коронавирусом, то финансовый коллапс на рынке потребительского кредитования нам будет гарантирован».

Поэтому ждём реальных мер поддержки со стороны ЦБ РФ как для банков, так и для кредиторов, а не просто сухих рекомендаций. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

Алексей Кричевский предлагает на этом фоне вспомнить 2014 год, когда Центральный банк рекомендовал российским банкам фиксировать курс по валютной ипотеке на уровне 39 рублей.

Стоит напоминать, в каком тоне эта рекомендация была проигнорирована? — акцентирует он.

Правда, Ян Арт всё же не столь категоричен. Он отмечает, что «аналогичная практика во многих странах применялась, и именно в таком варианте — не отмены, не списания кредитов, а предоставления каникул — например, в США». И там это в конечном счёте делу помогло, подытожил специалист.

Поживём — увидим.