В РАН разрабатывают математическую модель восстановления экономики РФ

Российская академия наук разрабатывает оптимальный для экономики метод снятия ограничительных мер против распространения коронавируса. Специалисты РАН хотят выработать модель, при которой здравоохранительная система избежит нагрузки.
Об этом «Интерфаксу»
Их авторы в течение предстоящей недели будут искать оптимальное решение поставленной задачи, после чего на новой видеоконференции будет проведён анализ показателей их работы, — рассказал Сергеев.
Президент РАН отметил, что наибольшую сложность в этом проекте представляет собой вопрос определения количества бессимптомных больных. Без этого показателя нельзя составить адекватный график динамики заболеваемости, а необходимые статистические данные есть только по Москве и Санкт-Петербургу.
Ранее NEWS.ru приводил рекомендации РАН по правильной санитарной обработке купленных в магазине продуктов.
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