В правительстве рассказали о развитии агропромышленности на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/1787fca4-33bd-11eb-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Действующие и планируемые механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса позволят к 2024 году в полтора раза увеличить валовый сбор овощей и бахчевых культур на Дальнем Востоке в сравнении с показателем 2019 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя правительства отметила, что решение вопросов продовольственной независимости дальневосточного региона требует особого внимания и государственной поддержки. Она напомнила, что пандемия COVID-19 выявил зависимость Дальнего Востока от импорта продовольствия, преимущественно поставляемого из Китая, что спровоцировало значительный рост цен на продукты питания.

Абрамченко привела прогноз Минсельхоза, согласно которому показатель самообеспеченности по овощам и бахчевым в целом по России в текущем году может составить 88,6%. В доктрине продовольственной безопасности обозначен показатель в 90%.

Вице-премьер рассказала, что с 2022 года вступят в силу правила выделения средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Дальневосточного федерального округа для возмещения части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте. Вместо гранта на поддержку начинающего фермера будет введен грант «Агропрогресс» на реализацию инвестиционных проектов. Средства будут выдаваться на развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Абрамченко предположила, что росту производства на Дальнем Востоке будет способствовать увеличение площадей под овощи открытого грунта на 3,7 тысячи гектаров и ввод в оборот более 2 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. Также зампред правительства рассказала о механизме «стимулирующей субсидии», введённой правительством в целях стабилизации рынка овощной продукции в ДФО. Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) уже подали заявки на 2021 год на получение поддержки по направлению производства овощей открытого грунта.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжает наращивать объёмы сбора пшеницы, в то время как урожаи зерновых снижаются в странах ЕС из-за засухи. РФ также увеличивает экспорт зерна и к 2028 году, возможно, будет контролировать почти четверть мирового рынка.