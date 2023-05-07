Стало известно, во сколько обходится Orlen запрет на импорт нефти из России Запрет на импорт нефти из России обходится польской Orlen в $27 млн в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на импорт сырой российской нефти обходится Orlen в $27 млн в день, рассказал в интервью Financial Times исполнительный директор польской компании Даниэль Обайтек. При этом он считает, что это обоснованные расходы. По словам Обайтека, компания продолжает использовать нефть, которая поступает по нефтепроводу «Дружба», для обеспечения работы НПЗ в чешском Литвинове.

Запрет на нефть в России обходится польской нефтяной компании PKN Orlen в миллионы долларов в день, — говорится в материале.

Обайтек объяснил финансовые потери разницей в стоимости между трубопроводным российским топливом и более дорогими альтернативными источниками. Она составляет порядка $30 за баррель.

Он добавил, что полная замена нефти из РФ требует улучшения логистики поставок. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с правительством Чехии.

По словам исполнительного директора Orlen, российские нефтяные компании «наводняют Европу нефтепродуктами», хотя против страны действуют санкции ЕС.

Ранее энергоэксперт Станислав Митрахович заявил, что разрыв Польшей нефтяных отношений с Россией был нелогичным. По его словам, Варшава могла сделать это в начале СВО, но после введения ЕС двух антироссийских эмбарго это решение ни на что не повлияет. При этом российское руководство некоторое время назад уже прекратило поставки в Польшу, а местная нефтеперерабатывающая компания Orlen лишь воспользовалась этим, заявив о разрыве контрактов.